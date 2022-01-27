С 29 января в Ростовской области вступили в силу новые коронавирусные ограничения

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В Ростовской области вступили в силу новые ограничения, связанные с ухудшением эпидемиологической ситуации в регионе. Соответствующие поправки в постановление № 272 внес губернатор Василий Голубев.С 29 января до 28 февраля снизится допустимая вместимость в кафе и ресторанах. Теперь максимум заведения смогут принять до 75% гостей. На фуд-кортах, фуд-плейсах и в общих залах обслуживания заполняемость должна быть не более половины. Танцполы также не будут работать.Вводят запрет на зрелищные и спортивные мероприятия, кроме профессиональных. Кинотеатры и фитнес-залы будут работать в прежнем режиме. Кроме того, работодателям придется перевести 30% сотрудников бюджетных организаций на удаленку.Напомним, что ограничения ввели из-за вспышки заболеваемости коронавирусом. Ежедневно в регионе выявляют больше тысячи заболевших. Города региона опустели, а многие жители ушли на больничные. Если ситуация с заболеваемостью не станет лучше, власти будут принимать очередные жесткие меры.