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С 30 октября на Дону усилят контроль за соблюдением масочного режима и самоизоляции

С 30 октября на Дону усилят контроль за соблюдением масочного режима и самоизоляции
В Ростовской области усилят контроль за соблюдением самоизоляции и масочного режима. Об этом 20 октября рассказал замглавы региона Сергей Бондарев в ходе заседания.

Чиновник отметил, что контроль усилят с 30-го числа. По словам Сергея Бондарева, в период ухудшения эпидситуации это особенно необходимо.

Кроме того, с 30 октября по 7 ноября на Дону, как и по всей России, объявили нерабочие дни. Власти рассчитывают, что это поможет уменьшить прирост новых зараженных COVID-19. Последние несколько дней в стране регистрировали рекордное число заболевших и умерших от коронавируса.

Поэтому во время объявленных выходных на улицах увеличат количество патрулей, следящих за соблюдением масочного режима.
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