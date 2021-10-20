С 30 октября на Дону усилят контроль за соблюдением масочного режима и самоизоляции

В Ростовской области усилят контроль за соблюдением самоизоляции и масочного режима. Об этом 20 октября рассказал замглавы региона Сергей Бондарев в ходе заседания.Чиновник отметил, что контроль усилят с 30-го числа. По словам Сергея Бондарева, в период ухудшения эпидситуации это особенно необходимо.Кроме того, с 30 октября по 7 ноября на Дону, как и по всей России, объявили нерабочие дни. Власти рассчитывают, что это поможет уменьшить прирост новых зараженных COVID-19. Последние несколько дней в стране регистрировали рекордное число заболевших и умерших от коронавируса.Поэтому во время объявленных выходных на улицах увеличат количество патрулей, следящих за соблюдением масочного режима.