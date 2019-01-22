После таяния снега мост на Малиновского в Ростове покрылся ямами





В Ростове мост на улице Малиновского снова напоминает дорогу после бомбёжки. Растаявший снег обнажил десятки больших и маленьких ям на путепроводе.



24 января жители донской столицы опубликовали в соцсети видео разбитого дорожного покрытия. Практически каждый метр моста покрыт ямами разных размеров. Из-за разбитой дороги водители вынуждены значительно снижать скорость, в результате перед этим участком образуются многокилометровые пробки. Особенно сложной ситуация становится в утренние и вечерние часы пик.

- Мост на Малиновского ремонтируют каждый год. После ремонтных работ он обычно разваливается через пару месяцев, - констатирует ростовчанин Илья. - Из-за этого образуются многокилометровые пробки на этом участке дороги.



Автолюбитель абсолютно прав. На реконструкцию дороги ежегодно выделяют миллионы рублей из бюджета. Однако ямочно-латательный ремонт улучшает ситуацию лишь на непродолжительное время.



Добавим, что в планах властей - к 2020 году построить на Малиновского мост-дублер по типу второго Ворошиловского моста. К этому же сроку будет капитально реконструирован существующий.



