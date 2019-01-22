Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

После таяния снега мост на Малиновского в Ростове покрылся ямами

После таяния снега мост на Малиновского в Ростове покрылся ямами

В Ростове мост на улице Малиновского снова напоминает дорогу после бомбёжки. Растаявший снег обнажил десятки больших и маленьких ям на путепроводе.

24 января жители донской столицы опубликовали в соцсети видео разбитого дорожного покрытия. Практически каждый метр моста покрыт ямами разных размеров. Из-за разбитой дороги водители вынуждены значительно снижать скорость, в результате перед этим участком образуются многокилометровые пробки. Особенно сложной ситуация становится в утренние и вечерние часы пик.
- Мост на Малиновского ремонтируют каждый год. После ремонтных работ он обычно разваливается через пару месяцев, - констатирует ростовчанин Илья. - Из-за этого образуются многокилометровые пробки на этом участке дороги.

Автолюбитель абсолютно прав. На реконструкцию дороги ежегодно выделяют миллионы рублей из бюджета. Однако ямочно-латательный ремонт улучшает ситуацию лишь на непродолжительное время.

Добавим, что в планах властей - к 2020 году построить на Малиновского мост-дублер по типу второго Ворошиловского моста. К этому же сроку будет капитально реконструирован существующий.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.