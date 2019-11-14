Ростовские власти изымут у жителей землю для строительства моста на Малиновского



Ростовские власти изымут у жителей землю для строительства моста на Малиновского. Указ подписан глава администрации донской столицы.



Так, планируется изъять 20 объектов. Среди них земельные участки и здания на улицах Малиновского и Напорной, переулках Рекордный и Старательный, СТ «Малинка» и «За мир». Общая площадь – 9,5 тысячи квадратных метров.



Ростовчанам обещают возместить убытки. Стоимость имущества будет определять независимый оценщик.



Реконструкцию моста на Малиновского планируется завершить в 2021 году. В ходе работ планируется создать мост-дублер.