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Ростовские власти изымут у жителей землю для строительства моста на Малиновского

Ростовские власти изымут у жителей землю для строительства моста на Малиновского
Ростовские власти изымут у жителей землю для строительства моста на Малиновского. Указ подписан глава администрации донской столицы.

Так, планируется изъять 20 объектов. Среди них земельные участки и здания на улицах Малиновского и Напорной, переулках Рекордный и Старательный, СТ «Малинка» и «За мир». Общая площадь – 9,5 тысячи квадратных метров.

Ростовчанам обещают возместить убытки. Стоимость имущества будет определять независимый оценщик.

Реконструкцию моста на Малиновского планируется завершить в 2021 году. В ходе работ планируется создать мост-дублер.

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