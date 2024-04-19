Власти Ростова потратят 135 миллионов рублей на капремонт фонтанов
На капитальный ремонт фонтанов власти Ростова потратят 135 миллионов рублей. По информации на сайте госзакупок, средства направят из городского бюджета. Заказчиком выступает городское управление благоустройства и лесного хозяйства.
Работы проведут на семи объектах: фонтанах «Фантазия» на Рабочей площади, «Ротонда» на улице Седова, «Покровский» в сквере на проспекте Кировском, «Сборщицы винограда» на Большой Садовой, «Витязь и Змей» на проспекте Буденновском, «Орфей» рядом с филармонией и «Лиры» на улице Пушкинской.
По результатам экспертизы оказалось, что у многих фонтанов чаши изношены на 60-70%. Некоторые поржавели, засорились и лишились части декоративных элементов. От подрядчика требуется заменить электрооборудование и трубопровод, очистить элементы от ржавчины, пробить засоры в трубах.
На ремонт дается четыре с половиной месяца. Работы проведут в три этапа: с 9 июля по 26 августа, с 27 августа по 30 октября, с 31 октября по 22 ноября.