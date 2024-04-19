Власти Ростова потратят 135 миллионов рублей на капремонт фонтанов

Фото: DonDay.ru.

На капитальный ремонт фонтанов власти Ростова потратят 135 миллионов рублей. По информации на сайте госзакупок, средства направят из городского бюджета. Заказчиком выступает городское управление благоустройства и лесного хозяйства.Работы проведут на семи объектах: фонтанах «Фантазия» на Рабочей площади, «Ротонда» на улице Седова, «Покровский» в сквере на проспекте Кировском, «Сборщицы винограда» на Большой Садовой, «Витязь и Змей» на проспекте Буденновском, «Орфей» рядом с филармонией и «Лиры» на улице Пушкинской.По результатам экспертизы оказалось, что у многих фонтанов чаши изношены на 60-70%. Некоторые поржавели, засорились и лишились части декоративных элементов. От подрядчика требуется заменить электрооборудование и трубопровод, очистить элементы от ржавчины, пробить засоры в трубах.На ремонт дается четыре с половиной месяца. Работы проведут в три этапа: с 9 июля по 26 августа, с 27 августа по 30 октября, с 31 октября по 22 ноября.