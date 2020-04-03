Стала известна дата завершения отопительного периода в Ростове-на-Дону. Информация об это появилась на сайте администрации города.Отопительный сезон завершится в 16 апреля. Погодный норматив для отключения тепла – температура выше +8 градусов на протяжении пяти суток. К 16 числу власти ожидают, что такие условия будут соблюдены.Кроме того, у жителей многоквартирных домов есть возможность завершить отопительный сезон раньше. Решение принимается общим собранием собственников и согласовывается с ресурсоснабжающей организацией.В 2019 году отопительный сезон завершить раньше – 9 апреля.