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Стала известна дата завершения отопительного периода в Ростове

Стала известна дата завершения отопительного периода в Ростове
Стала известна дата завершения отопительного периода в Ростове-на-Дону. Информация об это появилась на сайте администрации города.

Отопительный сезон завершится в 16 апреля. Погодный норматив для отключения тепла – температура выше +8 градусов на протяжении пяти суток. К 16 числу власти ожидают, что такие условия будут соблюдены.

Кроме того, у жителей многоквартирных домов есть возможность завершить отопительный сезон раньше. Решение принимается общим собранием собственников и согласовывается с ресурсоснабжающей организацией.

В 2019 году отопительный сезон завершить раньше – 9 апреля.


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