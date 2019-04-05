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Стала известна дата окончания отопительного сезона в Ростове

Стала известна дата окончания отопительного сезона в Ростове
Фото: Vesti22.tv

В Ростове к середине апреля установилась тёплая весенняя погода. Температура на улице вынуждает ростовчан открывать окна, поскольку отопительный сезон ещё не завершён и батареи в квартирах горожан по-прежнему дышат теплом.

В АО «Теплокоммунэнерго» Rostov.ru сообщили, что отопление отключат в Ростове через два дня.
- Отопительный сезон в этом году, согласно постановлению администрации города, завершится в Ростове 11 апреля, - сообщили в компании.

Напомним, отопление отключают при среднесуточной температуре +8 и выше в течение как минимум пяти последних дней.

Добавим, что в прошлом году отопительный сезон завершился в Ростове также 11 апреля.

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