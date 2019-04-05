Стала известна дата окончания отопительного сезона в Ростове



Фото: Vesti22.tv



В Ростове к середине апреля установилась тёплая весенняя погода. Температура на улице вынуждает ростовчан открывать окна, поскольку отопительный сезон ещё не завершён и батареи в квартирах горожан по-прежнему дышат теплом.



В АО «Теплокоммунэнерго» Rostov.ru сообщили, что отопление отключат в Ростове через два дня.

- Отопительный сезон в этом году, согласно постановлению администрации города, завершится в Ростове 11 апреля, - сообщили в компании.



Напомним, отопление отключают при среднесуточной температуре +8 и выше в течение как минимум пяти последних дней.



Добавим, что в прошлом году отопительный сезон завершился в Ростове также 11 апреля.