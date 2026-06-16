На Дону назначили пять мировых судей

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В Ростовской области назначили пять мировых судей. Решение было принято на 33-м заседании Законодательного Собрания 16 июня.Отмечается, что мировых судей впервые назначают на трёхлетний срок, а повторное назначение происходит без срока ограничений полномочий.На судебный участок №1 в Шахтинский судебный район Ростовской области на трёхлетний срок назначена Светлана Немченко. Она окончила Южный федеральный университет по специальности «Юриспруденция» и имеет стаж работы по юриспруденции 14 лет. До назначения работала помощником судьи в Ростовском областном суде.Махмуд Тагиров получил назначение на судебный участок №7 в Волгоградский судебный район Ростовской области без срока ограничений полномочий. Окончил Российский государственный университет правосудия по специальности «Юриспруденция», его стаж работы в юриспруденции более 10 лет, из них два года на должности мирового судьи.Илона Шанаурова заняла должность мирового судьи на судебном участке №2 в Зимовниковском судебном районе Ростовской области без срока ограничения полномочий. В 2006 году она окончила Ростовский государственный университет путей сообщения, а затем Российский государственный университет правосудия по специальности «Юриспруденция». Её стаж работы более 18 лет, из них два года стаж мирового судьи.В Каменском судебном районе Ростовской области на судебный участок №6 на должность без срока ограничений полномочий назначен Борис Шкондин. Он получил юридическое образование в Южном федеральном университете в 2015 году. Его трудовой стаж составляет более 10 лет, из них два года он занимал должность мирового судьи.На судебный участок №3 в Октябрьском судебном районе Ростовской области мировым судьёй без срока ограничений полномочий назначен Вадим Демьянов. Он имеет диплом СГАП об юридическом образовании. Его общий трудовой стаж более 15 лет, из которых 7 лет он проработал на должности мирового судьи.