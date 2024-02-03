Власти Новочеркасска прокомментировали информацию о найденных бактериях на месте ЧП на коллекторе

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Власти Новочеркасска прокомментировали информацию о бактериях, найденных на месте аварии на коллекторе. Сообщения о кишечной палочке и энтерококках появились в нескольких региональных СМИ.По словам сити-менеджера города Андрея Фатеева, жителям не стоит беспокоиться, ведь никакой опасности нет.— Кишечная палочка и энтерококки — самые обычные обитатели человеческого кишечника, которые во время аварии попали в почву вместе с канализационными стоками, — говорится в сообщении мэра.Бактерии не грозят вспышками заболеваний. Однако жителям советуют соблюдать простые нормы гигиены.Напомним, что в земле из-за прорыва коллектора обнаружили кишечную палочку и энтерококки. Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы почвы, тогда и узнали о наличии бактерий.