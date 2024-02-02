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В Новочеркасске после аварии на коллекторе в почве обнаружили опасные для жизни бактерии

В Новочеркасске после аварии на коллекторе в почве обнаружили опасные для жизни бактерии
В Новочеркасске после аварии на коллекторе в почве обнаружили опасные для жизни бактерии. Информацию об этом сообщили 1 февраля в гордуме города.

Происшествие случилось во время новогодних праздников на территории электровозостроительного завода. По этой причине нечистоты полились по улицам микрорайона Соцгород. Утром 12 января в казачьей столице был введен локальный режим ЧС. Растаял снег, по этой причине откачивать воду приходилось в круглосуточном режиме: техника не справлялась. Уровень воды в коллекторе на улице Привокзальной совсем не менялся. Рядом с местом аварии находится большой узел РЖД коммуникаций, что усложняло ситуацию. Все действия рабочей бригаде необходимо согласовывать с руководством СКЖД.

Специалисты Роспотребнадзора взяли на месте ЧП почву для пробы. Выяснилось, что НЭВЗ (Новочеркасский электровозостроительный завод) не оповестил об аварии территориальный отдел, из-за чего контрольно-надзорные мероприятия и не проводились.

— В отношении ООО ПК «НЭВЗ», осуществляющего эксплуатацию канализационного коллектора, возбуждено дело об административном правонарушении в связи с непредоставлением информации, — рассказали в Роспотребнадзоре.

Депутаты гордумы запросили информацию о пробах компонентов окружающей среды. По результатам исследований почва оказалась зараженной кишечной палочкой и энтерококками. Опасные для жизни бактерии нашли на территории детского сада и жилых домов на улице Привокзальной. Бактерии могут жить при низких температурах по несколько месяцев. Зараженную землю собираются рекультивировать.
Фото: правительство РО.
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