Власти Аксайского района объяснили, с чем связано закрытие рынков
Стали известны причины закрытия рынков «Атлант-Сити», «Атлант-Юг», «Овощной», «Строительный» и «Алмаз» в Аксайском районе. Власти рассказали об этом во время встречи с предпринимателями во Дворце культуры Аксая.
28 апреля, на следующий день после рейда силовиков, тысячи торговцев собрались у рынков, чтобы отстоять свои права. Они требовали открыть въезды, чтобы забрать свой товар, за который заплатили по несколько миллионов рублей. В отчаянии люди даже пытались самостоятельно убрать бетонные блоки с пути, однако это закончилось стычками с правоохранителями. Власти Аксайского района в ответ на «акцию» предпринимателей предложили обсудить все вопросы в городском ДК.
При встрече Константин Доморовский, временно исполняющий обязанности главы района, сообщил, что сейчас правоохранители проверяют законность расположения торговых точек. Именно поэтому закрыли рынки. Власти Ростова в свою очередь пообещали предоставить пострадавшим из-за рейда торговцам рабочие места на других рынках. Правда, с чем туда пойдут продавцы, непонятно. Люди по-прежнему не могут забрать свой товар. Вторые сутки у многих из них портятся овощи и фрукты на закрытых рынках. К тому же за аренду новых павильонов нужно платить, а люди уже потратились и на товар, и на торговые точки. Тысячи торговцев в один день лишились средств к существованию. Компенсируют ли им затраты, пока не известно.