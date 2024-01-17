Владимир Ращупкин ушел с должности главы администрации Азова

Фото: Администрация города Азова

Владимир Ращупкин покинул должность главы администрации Азова. На внеочередном заседании городской думы, 17 января, депутаты приняли отставку чиновника.Ращупкин начинал трудовую карьеру в начале нулевых. Сначала он работал юристом в частных компаниях. В 2006-м стал заместителем директора Департамента имущественных отношений потребительского рынка и малого бизнеса Азова. В 2011-м его назначили замначальника Управления ЖКХ города.Муниципалитет Владимир Ращупкин возглавил в январе 2016 года. В должности главы администрации Азова он проработал восемь лет.Почему чиновник написал заявление об увольнении, не сообщается. Скорее всего, это связано с решением суда. Накануне отставки Ращупкин былвиновным по делу о превышении должностных полномочий.