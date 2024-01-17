Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Владимир Ращупкин ушел с должности главы администрации Азова

Владимир Ращупкин ушел с должности главы администрации Азова
Владимир Ращупкин покинул должность главы администрации Азова. На внеочередном заседании городской думы, 17 января, депутаты приняли отставку чиновника.

Ращупкин начинал трудовую карьеру в начале нулевых. Сначала он работал юристом в частных компаниях. В 2006-м стал заместителем директора Департамента имущественных отношений потребительского рынка и малого бизнеса Азова. В 2011-м его назначили замначальника Управления ЖКХ города.

Муниципалитет Владимир Ращупкин возглавил в январе 2016 года. В должности главы администрации Азова он проработал восемь лет.

Почему чиновник написал заявление об увольнении, не сообщается. Скорее всего, это связано с решением суда. Накануне отставки Ращупкин был признан виновным по делу о превышении должностных полномочий.
Фото: Администрация города Азова
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.