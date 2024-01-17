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Глава администрации Азова Владимир Ращупкин не смог обжаловать приговор

Глава администрации Азова Владимир Ращупкин не смог обжаловать приговор
Глава администрации Азова Владимир Ращупкин не смог обжаловать свой приговор. Ростовский областной суд оставил в силе приговор чиновнику, осужденному за превышение должностных полномочий.

Владимира Ращупкина и бывшего директора ДИЗО Азова Николая Юхнова судили за махинации с землей в 2018 году. Якобы 17 гектаров государственной земли ушли во владения физлица, конечно, не без участия властей.

Азовский городской суд приговорил Ращупкина к 3,5 года условно, а Юхнову назначил реальный срок. Тогда градоначальника признали виновным в преступлении. В 2023-м Ращупкин добился отмены приговора, но доказать свою невиновность повторно не удалось. Впоследствии Ростовский областной суд оставил апелляцию Ращупкина без удовлетворения, а вот экс-руководителю ДИЗО сменил тюрьму на «условку».
Фото: Соцсети.
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