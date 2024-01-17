Глава администрации Азова Владимир Ращупкин не смог обжаловать приговор

Фото: Соцсети.

Глава администрации Азова Владимир Ращупкин не смог обжаловать свой приговор. Ростовский областной суд оставил в силе приговор чиновнику, осужденному за превышение должностных полномочий.Владимира Ращупкина и бывшего директора ДИЗО Азова Николая Юхнова судили за махинации с землей в 2018 году. Якобы 17 гектаров государственной земли ушли во владения физлица, конечно, не без участия властей.Азовский городской суд приговорил Ращупкина к 3,5 года условно, а Юхнову назначил реальный срок. Тогда градоначальника признали виновным в преступлении. В 2023-м Ращупкин добился отмены приговора, но доказать свою невиновность повторно не удалось. Впоследствии Ростовский областной суд оставил апелляцию Ращупкина без удовлетворения, а вот экс-руководителю ДИЗО сменил тюрьму на «условку».