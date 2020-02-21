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Вячеслав Малежик исполнил песню поэта из Азова

Вячеслав Малежик исполнил песню поэта из Азова
Житель Азова Ростовской области написал песню для певца Вячеслава Малежика. Юрий Ремесник, который недавно отметил 80-летие, является автором десятков произведений, исполненных известным артистом.

Поэт создал стихотворение «Сухарик», посвящённое людям, на которых оставила глубокий след Великая Отечественная война: «Безнадзорные дети войны, беспощадного века подранки...». Вячеслав Малежик написал мелодию для гитары, на которую легко легли грустные строки.

Как добавил Юрий Ремесник, они с исполнителем недавно начали работу над песней, и она ещё не закончена.

Азовчанин дружит с Малежиком уже около полувека. Познакомились они совершенно случайно. На одном из концертов Вячеслава в 1990 году Ремесник подарил певцу букет цветов, в который вложил листок со своими стихами. Малежика впечатлило произведение, и он решил познакомиться с автором. С тех пор мужчины не только дружат, но и создают песни. Для Вячеслава поэт написал песни «Любовь-река», «Виноват, мадам, виноват», «Попутчица», скоро свет увидит «Сухарик».

К тому же Ремесник создал «Полинушку» для Ярослава Евдокимова и «Розу памяти» для Алексея Глызина. Всего порядка двухсот песен азовчанина исполняют эстрадные артисты.

Юрий Петрович родился в 1939 году. Он является членом Союза писателей России, почётным гражданином Азова, советником мэра в сфере культуры.

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