Виновницей крупного ландшафтного пожара в Ростовской области оказалась 55-летняя женщина

Фото: ГУ МЧС по РО

Виновницей крупного ландшафтного пожара в Миллеровском районе Ростовской области оказалась 55-летняя женщина. Жительнице села Волошино грозит штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей.В ГУ МЧС по Ростовской области рассказали, что женщина 17 сентября жгла траву на огороде. Из-за сильного ветра огонь очень быстро распространился.Огонь охватил северную часть поселка, площадь возгорания составила 1500 квадратных метров. Пламя подобралось к жилым постройкам и перекинулось на стога сена. На месте ЧП работали 32 специалиста, 12 добровольцев и 8 единиц спецтехники. Пожарным удалось ликвидировать возгорание спустя четыре часа.