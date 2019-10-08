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На тушение ландшафтного пожара в Ростовской области ушло три часа

На тушение ландшафтного пожара в Ростовской области ушло три часа
Ландшафтный пожар произошёл в Азовском районе Ростовской области. Около 18 часов 9 октября загорелся камыш на северо-западной окраине села Кулешовка.

В пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что на месте работали восемь пожарных и две единицы техники. Спустя полтора часа огонь удалось локализовать на площади 800 квадратных метров. Пламя не перекинулось на жилые дома, так что угрозы местным жителям не было.

На тушение возгорания ушло порядка трёх часов. В результате ЧП ни один человек не пострадал.

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