Винодельческое хозяйство «Кантина» в Азове выставили на продажу из-за штрафов



В Азове винодельческое хозяйство «Кантина» выставили на продажу. Это стало известно на совещании по развитию эногастротуризма в Ростовской области, которое прошли 17 июля.



Глава предприятия Алексей Скляров сказал, что он продаёт «Кантину» из-за того, что не справляются со штрафами.



Сам винодельческий цех находится в Азове. Виноградники и туристический объект — возле села Гай-Кодзор в Анапском районе.



Скляров не сообщил, за что именно его хозяйство получает штрафы. Также неизвестно, какова их общая сумма.