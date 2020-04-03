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В Азове пациента из Подмосковья обследуют на коронавирус

В Азове пациента из Подмосковья обследуют на коронавирус
В Азове Ростовской области мужчина ждёт результатов анализа на коронавирусную инфекцию. Он находится в Центральной городской больнице.

Как сообщили в пресс-службе медицинского учреждения, пациента доставили из села Семибалки. Известно, что он недавно приехал из Подмосковья. По предписанию Роспотребнадзора, люди, прибывшие из районов с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, сразу отправляются на карантин. Если врачи замечают хоть какие-то признаки инфекционного заболевания, человека госпитализируют. У него берут анализы и отправляют на исследование.

У мужчины из Подмосковья выявили симптомы ОРВИ, поэтому медики заподозрили коронавирус. Результаты анализов вскоре станут известны. Пациент находится в инфекционном отделении ЦГБ, его состояние оценивается как удовлетворительное.

Теги: коронавирус пандемия коронавирус в Ростовской области

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