В Азове пациента из Подмосковья обследуют на коронавирус

В Азове Ростовской области мужчина ждёт результатов анализа на коронавирусную инфекцию. Он находится в Центральной городской больнице.Как сообщили в пресс-службе медицинского учреждения, пациента доставили из села Семибалки. Известно, что он недавно приехал из Подмосковья. По предписанию Роспотребнадзора, люди, прибывшие из районов с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, сразу отправляются на карантин. Если врачи замечают хоть какие-то признаки инфекционного заболевания, человека госпитализируют. У него берут анализы и отправляют на исследование.У мужчины из Подмосковья выявили симптомы ОРВИ, поэтому медики заподозрили коронавирус. Результаты анализов вскоре станут известны. Пациент находится в инфекционном отделении ЦГБ, его состояние оценивается как удовлетворительное.