Для старшеклассников из Ростовской области разработали новый единый стандарт обучения

Фото: Нейросеть

В целях обновления образовательного процесса для учащихся 10-11 классов, включая Ростовскую область, Министерство просвещения РФ разработало единый федеральный образовательный стандарт. Проект соответствующего приказа, официально именуемый «Об утверждении ФГОС среднего общего образования», опубликован на федеральном ресурсе для обсуждения нормативных документов. До 18 декабря Министерство проводит экспертизу предложенных изменений с привлечением педагогического сообщества, рассчитывая на обратную связь и предложения от учителей.Предлагаемые нововведения затрагивают учебные планы старшей школы (10-11 классов) и вводятся на основании указаний президента и распоряжений правительства. Предполагается внести корректировки в содержание таких дисциплин, как «Математика», «Физика», «Химия» и «Биология».Школы получат право формировать классы с профильным изучением отдельных предметов, например, математики, истории или медицины. Лабораторное оборудование для проведения занятий по химии, биологии и физике должно соответствовать новым требованиям.Начиная с 1 сентября 2027 года, старшеклассники будут изучать как минимум 13 обязательных предметов, а также 2 предмета углубленно. Регионы смогут включать в образовательную программу родной язык и литературу. Общий объем учебного времени составит от 2312 до 2516 часов за два года, при этом предельная недельная нагрузка не должна превышать 37 часов.В дополнение к этому, школа самостоятельно определяет список предметов и внеурочной деятельности, которые будут включены в учебный план.