Виталий Кушнарев не видит смысла в обжаловании приговора
Бывший министр транспорта Ростовской области Виталий Кушнарев не стал обжаловать приговор. Его адвокаты объяснили корреспонденту Donday, почему они не стали этого делать.
Железнодорожный районный суд признал Кушнарева виновным. Его приговорили к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также он должен заплатить штраф в размере 475 миллионов рублей и не сможет занимать руководящие должности в течение 15 лет.
Кушнарев мог обжаловать приговор в течение 15 дней после его оглашения. Но 3 декабря приговор вступил в силу. Журналист Donday спросил адвокатов, почему они не обжалуют приговор.
— Да, приговор вступил в законную силу, Кушнарев считает, что в обжаловании смысла нет, — сообщил адвокат.