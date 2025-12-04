Виталий Кушнарев не видит смысла в обжаловании приговора

Фото: Дондей

Бывший министр транспорта Ростовской области Виталий Кушнарев не стал обжаловать приговор. Его адвокаты объяснили корреспонденту Donday, почему они не стали этого делать.Железнодорожный районный суд признал Кушнарева виновным. Его приговорили к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также он должен заплатить штраф в размере 475 миллионов рублей и не сможет занимать руководящие должности в течение 15 лет.Кушнарев мог обжаловать приговор в течение 15 дней после его оглашения. Но 3 декабря приговор вступил в силу. Журналист Donday спросил адвокатов, почему они не обжалуют приговор.