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Ростовчанка Виктория Лопырева призналась, что не препятствует общению мужа с сыном

Ростовчанка Виктория Лопырева призналась, что не препятствует общению мужа с сыном
Ростовчанка Виктория Лопырева рассказала, что не препятствует общению сына с его отцом Игорем Булатовым. Известная модель и обладательница титула «Мисс Россия - 2003» поделилась этим в социальных сетях 3 марта.

Как сообщила сама модель, трудности в отношениях с мужем никогда не станут причиной для разрыва связи между ним и его сыном. Она никогда не будет препятствовать его общению с Марком-Лионелем.

- Они всегда будут общаться, независимо от наших отношений, - добавила Виктория Лопырева.

Напомним, что ростовчанка до сих пор не ответила на вопрос, в каких отношениях они состоят с зампредседателя Республики Коми Игорем Булатовым. У них есть общий сын. Известная модель пока воздержалась по этому поводу от комментариев. Единственное, что она говорила, – с отцом своего ребенка они больше не вместе.

Виктория Лопырева родилась в Ростове-на-Дону. Широкую известность она получила благодаря победе в конкурсе «Мисс Россия - 2003». Затем ростовчанка работала ведущей спортивных каналов. Сейчас она ведет блог, участвует в съемках и делится своей жизнью. В родном Ростове Виктория почти не бывает. Она любит теплые страны и в основном живет в Турции или Дубае.
Фото: Соцсети Виктория Лопырева
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