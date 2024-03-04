Ростовчанка Виктория Лопырева призналась, что не препятствует общению мужа с сыном

Фото: Соцсети Виктория Лопырева

Ростовчанка Виктория Лопырева рассказала, что не препятствует общению сына с его отцом Игорем Булатовым. Известная модель и обладательница титула «Мисс Россия - 2003» поделилась этим в социальных сетях 3 марта.Как сообщила сама модель, трудности в отношениях с мужем никогда не станут причиной для разрыва связи между ним и его сыном. Она никогда не будет препятствовать его общению с Марком-Лионелем.- Они всегда будут общаться, независимо от наших отношений, - добавила Виктория Лопырева.Напомним, что ростовчанка до сих пор не ответила на вопрос, в каких отношениях они состоят с зампредседателя Республики Коми Игорем Булатовым. У них есть общий сын. Известная модель пока воздержалась по этому поводу от комментариев. Единственное, что она говорила, – с отцом своего ребенка они больше не вместе.Виктория Лопырева родилась в Ростове-на-Дону. Широкую известность она получила благодаря победе в конкурсе «Мисс Россия - 2003». Затем ростовчанка работала ведущей спортивных каналов. Сейчас она ведет блог, участвует в съемках и делится своей жизнью. В родном Ростове Виктория почти не бывает. Она любит теплые страны и в основном живет в Турции или Дубае.