ФК "Ростов" поднялся в турнирной таблице по итогам 8-го тура РПЛ

Фото: ФК Ростов

Завершился 8-й тур Российской Премьер-лиги. Донская команда продемонстрировала впечатляющие результаты, сумев выбраться из зоны вылета и подняться с 14-го на 11-е место в таблице РПЛ.Этот прорыв стал возможен благодаря победе над ЦСКА, одержанной 14 сентября. Единственный гол в матче забил ростовский футболист Константин Кучаев. Стоит отметить, что московский клуб является одним из лидеров чемпионата России, в то время как «Ростов» долгое время находился в числе аутсайдеров.Многие эксперты и болельщики назвали эту победу настоящим триумфом для команды.На данный момент у «Ростова» в активе восемь очков: две победы, две ничьи и четыре поражения.