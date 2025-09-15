Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

Версия для печати

ФК "Ростов" поднялся в турнирной таблице по итогам 8-го тура РПЛ

ФК "Ростов" поднялся в турнирной таблице по итогам 8-го тура РПЛ
Завершился 8-й тур Российской Премьер-лиги. Донская команда продемонстрировала впечатляющие результаты, сумев выбраться из зоны вылета и подняться с 14-го на 11-е место в таблице РПЛ.

Этот прорыв стал возможен благодаря победе над ЦСКА, одержанной 14 сентября. Единственный гол в матче забил ростовский футболист Константин Кучаев. Стоит отметить, что московский клуб является одним из лидеров чемпионата России, в то время как «Ростов» долгое время находился в числе аутсайдеров.

Многие эксперты и болельщики назвали эту победу настоящим триумфом для команды.

На данный момент у «Ростова» в активе восемь очков: две победы, две ничьи и четыре поражения.
Фото: ФК Ростов
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.