На Дону в конце октября будет шестидневная рабочая неделя

Фото: нейросеть

В Ростовской области с 27 октября по 1 ноября установят шестидневную рабочую неделю. Она связана с празднованием Дня народного единства.Учитывая, что 4 ноября это будний день, рабочие дни недели перед праздником продлеваются. При этом суббота, 1 ноября, станет сокращённым предпраздничным днём.Отметим, что это ограничение не касается предприятий с непрерывным циклом работы, экстренных служб и организаций, которые обслуживают население ежедневно. Для таких сотрудников праздничные дни оплачиваются дополнительно.Напомним, что с 2 по 4 ноября в регионе продлятся трехдневные выходные, а затем с 5 по 7 ноября предусмотрена трёхдневная рабочая неделя.