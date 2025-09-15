Новости
На Дону в конце октября будет шестидневная рабочая неделя

В Ростовской области с 27 октября по 1 ноября установят шестидневную рабочую неделю. Она связана с празднованием Дня народного единства.

Учитывая, что 4 ноября это будний день, рабочие дни недели перед праздником продлеваются. При этом суббота, 1 ноября, станет сокращённым предпраздничным днём.

Отметим, что это ограничение не касается предприятий с непрерывным циклом работы, экстренных служб и организаций, которые обслуживают население ежедневно. Для таких сотрудников праздничные дни оплачиваются дополнительно.

Напомним, что с 2 по 4 ноября в регионе продлятся трехдневные выходные, а затем с 5 по 7 ноября предусмотрена трёхдневная рабочая неделя.
Фото: нейросеть
