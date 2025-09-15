Новости
В Гордуму Ростова войдет более 30 членов партии «Единая Россия»

В Ростовской Гордуме восьмого созыва ожидают 34 члена от партии «Единая Россия». Об этом заявил спикер донского парламента Александр Ищенко.

Предварительно, на выборах в Гордуму Ростова лидирует партия «Единая Россия» вместе со своими 68,55% голосов. Второе место по голосам занимает партия КПРФ и 11,42% голосов. Третье место отошло ЛДПР с 7,16% голосов. Партия «Новые люди» не вошла в тройку лидеров. У новой партии для Ростовской Гордумы 6,7%.

Таким образом, шансов сохранить мандат в Гордуме у партии «Справедливая Россия» нет. Она набрала 3,41% голосов. В самом низу списка находится партия коммунистов со своими 2,09% голосов.

— Из 40 мандатов единороссы рассчитывают на 34 (85%), — рассказывает Александр Анищенко. Из этого числа 27 мандатов — по одномандатным округам и 7 — по партийному списку.

Кроме того, в Ростовской гордуме ЕР ожидает как минимум два участника СВО.

Исходя из этого, предварительно, 3-4 депутата будет от КПРФ и по одному от ЛДПР и «Новых людей».
фото: Избирком РО
