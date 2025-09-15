В Ростовской области в пятиэтажке сгорела квартира
В Ростовской области в пятиэтажке сгорела квартира. Происшествие случилось в городе Каменске-Шахтинском вечером 14 сентября.
Огонь вспыхнул в квартире дома на улице Заводской, 2. Языки пламени стали вырываться из окон четвертого этажа.
Пожар площадью 20 квадратных метров вскоре удалось ликвидировать.
К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Однако очевидцы сообщили, что квартиры нижнего этажа оказались затоплены.
Также причина возгорания уточняется.