В Ростовской области в пятиэтажке сгорела квартира

В Ростовской области в пятиэтажке сгорела квартира. Происшествие случилось в городе Каменске-Шахтинском вечером 14 сентября.

Огонь вспыхнул в квартире дома на улице Заводской, 2. Языки пламени стали вырываться из окон четвертого этажа.

- В тушении участвовали 12 огнеборцев и три единицы спецтехники, - уточнили в донском МЧС.


Пожар площадью 20 квадратных метров вскоре удалось ликвидировать.

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Однако очевидцы сообщили, что квартиры нижнего этажа оказались затоплены.

Также причина возгорания уточняется.
Фото: Соцсети
