- В тушении участвовали 12 огнеборцев и три единицы спецтехники, - уточнили в донском МЧС.

Фото: Соцсети

В Ростовской области в пятиэтажке сгорела квартира. Происшествие случилось в городе Каменске-Шахтинском вечером 14 сентября.Огонь вспыхнул в квартире дома на улице Заводской, 2. Языки пламени стали вырываться из окон четвертого этажа.Пожар площадью 20 квадратных метров вскоре удалось ликвидировать.К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Однако очевидцы сообщили, что квартиры нижнего этажа оказались затоплены.Также причина возгорания уточняется.