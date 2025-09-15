В Ростовской области нашли живой без вести пропавшую девочку-подростка

Фото: Национальный центр помощи Ростовской области

В Ростовской области успешно завершились мероприятия по поиску пропавшей 14-летней школьницы. Алина К., жительница Аксайского района, ушла из дома ночью 13 сентября.Девушка не проинформировала свою семью о своих намерениях, что вызвало тревогу у близких, когда они не смогли её обнаружить. Для помощи в поиске они обратились в полицию и к добровольцам.Активные поиски длились почти двое суток. Днем 15 сентября добровольцы поделились радостной новостью о том, что Алина была найдена в добром здравии. Сведения о том, где находилась девочка в течение этого времени, пока не раскрываются.