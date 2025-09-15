Крупный ландшафтный пожар у Северного кладбища в Ростове потушили
Крупный ландшафтный пожар у Северного кладбища в Ростове потушили. Происшествие случилось на улице Сосновой 15 сентября.
Около 15:30 трава загорелась в районе дома № 25. Густой дым распространился по Суворовскому и части Северного района.
По информации ГУ МЧС по Ростовской области, к тушению привлекли 26 пожарных на восьми единицах техники.
По информации ведомства, площадь возгорания составила 2 000 квадратных метров. Пожар удалось потушить лишь к 20:00.