В Ростовской области в очередной раз на торги выставили здание КУИ города Батайска

Фото: ГИС Торги

В Ростовской области повторно выставлено на торги здание Комитета по управлению имуществом (КУИ) города Батайска. Сообщение о проведении аукциона было опубликовано на электронной площадке «РТС-тендер».Стоит отметить, что летом 2025 года это же здание уже пытались реализовать через аукцион, установив начальную цену в 28 миллионов рублей. Но тогда продажа не состоялась из-за отсутствия интереса со стороны потенциальных покупателей.На аукцион выставлены административное здание общей площадью 2 596 квадратных метров, а также земельный участок, на котором оно расположено. Данная продажа имущества КУИ Батайска осуществляется в соответствии с планом приватизации муниципального имущества на период с 2025 по 2027 годы.Заинтересованные лица могут подать заявки на участие в аукционе до 7 октября. Результаты конкурсных торгов будут объявлены через 12 дней после завершения приема заявок.