Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области в очередной раз на торги выставили здание КУИ города Батайска

В Ростовской области в очередной раз на торги выставили здание КУИ города Батайска

В Ростовской области повторно выставлено на торги здание Комитета по управлению имуществом (КУИ) города Батайска. Сообщение о проведении аукциона было опубликовано на электронной площадке «РТС-тендер».

Стоит отметить, что летом 2025 года это же здание уже пытались реализовать через аукцион, установив начальную цену в 28 миллионов рублей. Но тогда продажа не состоялась из-за отсутствия интереса со стороны потенциальных покупателей.

На аукцион выставлены административное здание общей площадью 2 596 квадратных метров, а также земельный участок, на котором оно расположено. Данная продажа имущества КУИ Батайска осуществляется в соответствии с планом приватизации муниципального имущества на период с 2025 по 2027 годы.

Заинтересованные лица могут подать заявки на участие в аукционе до 7 октября. Результаты конкурсных торгов будут объявлены через 12 дней после завершения приема заявок.
Фото: ГИС Торги
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.