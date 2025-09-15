Движение по трассе Ростов — Азов частично ограничено из-за задымления
Движение по трассе Ростов — Азов частично ограничено из-за задымления. Ландшафтный пожар произошел днем 15 сентября в селе Кулешовка в Азовском районе.
Как уточнили в региональной Госавтоинспекции, в связи с плохой видимостью проезд по автомагистрали на участке с 1-го по 17-й километры временно невозможен.
На указанном отрезке дороги дежурят экипажи дорожно-патрульной службы.
Автомобильный транспорт направляется в объезд по старому участку автодороги Ростов – Азов.