Движение по трассе Ростов — Азов частично ограничено из-за задымления

Движение по трассе Ростов — Азов частично ограничено из-за задымления. Ландшафтный пожар произошел днем 15 сентября в селе Кулешовка в Азовском районе.

Как уточнили в региональной Госавтоинспекции, в связи с плохой видимостью проезд по автомагистрали на участке с 1-го по 17-й километры временно невозможен.

На указанном отрезке дороги дежурят экипажи дорожно-патрульной службы.

Автомобильный транспорт направляется в объезд по старому участку автодороги Ростов – Азов.
Фото: госавтоинспекция РО
