Порядок возле лицея № 102 просят навести жители Северного в Ростове
Возле лицея № 102 на Северном просят облагородить территорию местные жители. Буквально за школьным забором со стороны улицы Комарова, 20 раскинулись густые заросли. Об этом рассказала ростовчанка Ольга.
— Трава выше пояса, шины, ветки, шприцы, еще прошлогодние листья сухие. Видела неоднократно, как мужчины справляют свою нужду в этих кустах заросших, — возмущается женщина.
По словам местной жительницы, с противоположной стороны территорию убирают, а этой не уделяется внимания от слова совсем. Часто в этих кустах устраивают гулянья маргинальные элементы общества. Они употребляют алкоголь и запрещенные вещества. Все это — в непосредственной близости от учебного заведения.
Скоро наступит зима, темнеть начнет рано. Школьникам, учащимся во вторую смену, чтобы попасть домой, нужно пройти мимо этого злачного места. Родители детей и местные жители просят хотя бы поддерживать территорию в чистоте и срезать выросшую траву.