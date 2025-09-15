Порядок возле лицея № 102 просят навести жители Северного в Ростове

фото: DonDay

Возле лицея № 102 на Северном просят облагородить территорию местные жители. Буквально за школьным забором со стороны улицы Комарова, 20 раскинулись густые заросли. Об этом рассказала ростовчанка Ольга.— Трава выше пояса, шины, ветки, шприцы, еще прошлогодние листья сухие. Видела неоднократно, как мужчины справляют свою нужду в этих кустах заросших, — возмущается женщина.По словам местной жительницы, с противоположной стороны территорию убирают, а этой не уделяется внимания от слова совсем. Часто в этих кустах устраивают гулянья маргинальные элементы общества. Они употребляют алкоголь и запрещенные вещества. Все это — в непосредственной близости от учебного заведения.Скоро наступит зима, темнеть начнет рано. Школьникам, учащимся во вторую смену, чтобы попасть домой, нужно пройти мимо этого злачного места. Родители детей и местные жители просят хотя бы поддерживать территорию в чистоте и срезать выросшую траву.