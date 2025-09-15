Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Порядок возле лицея № 102 просят навести жители Северного в Ростове

Порядок возле лицея № 102 просят навести жители Северного в Ростове

Возле лицея № 102 на Северном просят облагородить территорию местные жители. Буквально за школьным забором со стороны улицы Комарова, 20 раскинулись густые заросли. Об этом рассказала ростовчанка Ольга.

— Трава выше пояса, шины, ветки, шприцы, еще прошлогодние листья сухие. Видела неоднократно, как мужчины справляют свою нужду в этих кустах заросших, — возмущается женщина.


По словам местной жительницы, с противоположной стороны территорию убирают, а этой не уделяется внимания от слова совсем. Часто в этих кустах устраивают гулянья маргинальные элементы общества. Они употребляют алкоголь и запрещенные вещества. Все это — в непосредственной близости от учебного заведения.


Скоро наступит зима, темнеть начнет рано. Школьникам, учащимся во вторую смену, чтобы попасть домой, нужно пройти мимо этого злачного места. Родители детей и местные жители просят хотя бы поддерживать территорию в чистоте и срезать выросшую траву.
фото: DonDay
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.