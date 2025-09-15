В Ростовской области 15 сентября произошел очередной ландшафтный пожар

Фото: соцсети

В Тарасовском районе Ростовской области 15 сентября вспыхнул масштабный пожар сухой растительно. ЧП случилось в поселке Весенний.Около 14:30 местные жители увидели полыхающие пламя. Люди сразу же вызвали пожарную службу. По данным регионального МЧС, в ликвидации огня участвовали восемь спасателей, которые работали на двух единицах техники.-Огонь удалось ликвидировать на площади 1,5 тысяч квадратных метров, - отметили в ведомстве. - Пожар был оперативно потушен.