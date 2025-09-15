Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростовской области 15 сентября произошел очередной ландшафтный пожар

В Ростовской области 15 сентября произошел очередной ландшафтный пожар
В Тарасовском районе Ростовской области 15 сентября вспыхнул масштабный пожар сухой растительно. ЧП случилось в поселке Весенний.

Около 14:30 местные жители увидели полыхающие пламя. Люди сразу же вызвали пожарную службу. По данным регионального МЧС, в ликвидации огня участвовали восемь спасателей, которые работали на двух единицах техники.

-Огонь удалось ликвидировать на площади 1,5 тысяч квадратных метров, - отметили в ведомстве. - Пожар был оперативно потушен.
Фото: соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.