В Ростове жителей Западного ожидает временное ограничение водоснабжения

Фото: Donday

В Ростове-на-Дону жителей Западного микрорайона ожидает временное ограничение водоснабжения, вызванное заранее запланированным отключением электроэнергии. Информацию об этом предоставила Антонина Пшеничная, глава Министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области.По словам министра, энергетическая компания «Россети-Юг» планирует работы на электросетях, что повлечет за собой временное прекращение электроснабжения на насосных станциях «Южная», «Круглая» и «Портовая». В результате подача воды будет частично ограничена в Советском и Железнодорожном районах города.Отключение воды запланировано на два периода: с 21:00 15 сентября до 08:00 16 сентября, а также с 21:00 16 сентября до 08:00 17 сентября.Водоснабжение будет полностью прекращено в зоне, ограниченной улицами Всесоюзной, Стачки, Международной, 1-й Баррикадной и набережной реки Дон.Сниженное давление воды будет наблюдаться в районе, находящемся в пределах улиц Еременко, Мадояна, Международной, Стачки и Зорге.