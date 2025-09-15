Новости
Сухая трава на огромной площади полыхает в районе Северного кладбища в Ростове

Недалеко от ростовского Северного погоста разгорелся крупный пожар в лесном массиве. Кадры бушующего огня были отправлены на портал DonDay очевидцами данного инцидента.

По данным администрации Октябрьского района, возгорание сухой растительности произошло в дневное время 15 сентября по адресу: улица Речная, дом 131.

Стоит обратить внимание, что огонь распространяется в непосредственной близости от территории городского кладбища. По сообщениям свидетелей, на месте происшествия уже активно борются с огнем пожарные бригады.

Густые клубы темного дыма накрыли микрорайон Суворовский и частично затронули Северный жилой район. Граждане, проживающие в этих районах, жалуются на сильное задымление, которое затрудняет нормальное дыхание.
