Сухая трава на огромной площади полыхает в районе Северного кладбища в Ростове

Недалеко от ростовского Северного погоста разгорелся крупный пожар в лесном массиве. Кадры бушующего огня были отправлены на портал DonDay очевидцами данного инцидента.По данным администрации Октябрьского района, возгорание сухой растительности произошло в дневное время 15 сентября по адресу: улица Речная, дом 131.Стоит обратить внимание, что огонь распространяется в непосредственной близости от территории городского кладбища. По сообщениям свидетелей, на месте происшествия уже активно борются с огнем пожарные бригады.Густые клубы темного дыма накрыли микрорайон Суворовский и частично затронули Северный жилой район. Граждане, проживающие в этих районах, жалуются на сильное задымление, которое затрудняет нормальное дыхание.