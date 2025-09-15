Новости
На Вавилова в Ростове образовалась пробка из-за аварии с автобусом

На Вавилова в Ростове образовалась пробка из-за аварии с автобусом. ДТП произошло 15 сентября около 19:00.

Водители рассказывают, что автобус сдавал назад и наехал на бордюр. Он снес дорожный знак в результате чего застрял поперек дороги. Пассажирам общественного транспорта пришлось выйти.

На кольцевой развязке улицы Вавилова и проспекта Королева стал образовываться затор. В час пик горожане застряли по пути домой. Пробка увеличилась уже до двух километров.
Фото: Яндекс.Карты
