Фото: Яндекс.Карты

На Вавилова в Ростове образовалась пробка из-за аварии с автобусом. ДТП произошло 15 сентября около 19:00.Водители рассказывают, что автобус сдавал назад и наехал на бордюр. Он снес дорожный знак в результате чего застрял поперек дороги. Пассажирам общественного транспорта пришлось выйти.На кольцевой развязке улицы Вавилова и проспекта Королева стал образовываться затор. В час пик горожане застряли по пути домой. Пробка увеличилась уже до двух километров.