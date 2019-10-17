Верховный Суд обязал «Донавтовокзал» отменить комиссию при продаже билетов



Высший судебный орган страны обязал ростовский вокзал отменить комиссионные сборы при продаже билетов. Соответствующее решение вынесла коллегия по экономическим спорам Верховного Суда России.



Жители Ростовской области неоднократно жаловались на взимание дополнительной платы при покупке билетов на автобусные рейсы на автовокзалах области. К стоимости поездки приплюсовывались 40, 42, 50 и 60 рублей в качестве комиссионного сбора.



ПАО «Донавтовокзал» дважды проигнорировал предписание Ростовского УФАС о прекращении навязывания комиссии. За это организацию два раза оштрафовали на общую сумму 600 тысяч рублей. Но, несмотря на это, компания продолжила взимать дополнительную плату.



Тогда донское управление антимонопольной службы обратилось в Верховный Суд.

- Мы надеемся, что определение Верховного Суда, подтвердившее обоснованность нашей позиции, поможет и другим регионам, страдающим от аналогичных действий автовокзалов, - отметила заместитель руководителя Ростовского УФАС России Кожемяко Наталья Александровна.



Представитель ведомства добавил, что данное решение важно для формирования правоприменительной практики.