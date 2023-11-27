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Вечером 27 ноября из-за непогоды Ростов сковали пробки

Вечером 27 ноября из-за непогоды Ростов сковали пробки
Ростов-на-Дону из-за непогоды сковали семибалльные пробки 27 ноября. Об этом свидетельствуют данные Яндекс.Карт.

Согласно последним данным, в дорожный затор встряли жители в центре города. Движение парализовано на Большой Садовой, Красноармейской, Буденновском проспекте, Текучева и Варфоломеева. Кроме того, пробки наблюдаются на Западном: проспекте Сиверса, Малиновского, улице Портовой, Зоологической и других.

Вероятно, некоторое время водителям придется провести в пробке. Пока следует выезжать заранее, чтобы скорее добраться домой после рабочего дня.

Напомним, в донской столице с утра 27 ноября бушует сильный ветер. Порывы воздушных масс достигли 30 метров в секунду. Из-за непогоды в городе случилось несколько происшествий. Ветер повалил десятки деревьев по всему региону, остановочные комплексы, сорвал крыши и рекламные щиты, возникли и перебои с электричеством.
Фото: Яндекс.Карты
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