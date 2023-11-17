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Вечером 17 ноября Ростов сковали десятибалльные пробки

Вечером 17 ноября Ростов сковали десятибалльные пробки
Ростов 17 ноября сковали десятибалльные пробки. Об этом свидетельствуют данные Яндекс.Карт.

Согласно последним данным, дорожный затор образовался в центре донской столице. В пробку встряли жители на проспекте Ворошиловском, Большой Садовой, улице Береговой, Текучева, Варфоломеева, в переулке Семашко и Лермонтовской.

Кроме того, в пробке стоят жители в Железнодорожном, Первомайском, Советском, Октябрьском и Ворошиловском районах. Также в городе случилось пять ДТП.

Пока водителям следует выезжать домой пораньше, чтобы не потерять много времени в дорожном заторе.
Фото: Яндекс.карты
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