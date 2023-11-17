Вечером 17 ноября Ростов сковали десятибалльные пробки
Ростов 17 ноября сковали десятибалльные пробки. Об этом свидетельствуют данные Яндекс.Карт.
Согласно последним данным, дорожный затор образовался в центре донской столице. В пробку встряли жители на проспекте Ворошиловском, Большой Садовой, улице Береговой, Текучева, Варфоломеева, в переулке Семашко и Лермонтовской.
Кроме того, в пробке стоят жители в Железнодорожном, Первомайском, Советском, Октябрьском и Ворошиловском районах. Также в городе случилось пять ДТП.
Пока водителям следует выезжать домой пораньше, чтобы не потерять много времени в дорожном заторе.