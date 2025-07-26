Пять главных причин отказа в ипотеке в 2025 году

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В 2025 году рынок недвижимости меняется, и все больше людей обращаются за помощью к специалистам, чтобы взять ипотеку и найти подходящую квартиру. Агентство недвижимости «Этажи» поделилось с Donday ключевыми причинами, по которым банки могут отказать в ипотеке.1. Кредитная историяКредитная история остается решающим фактором. Банки тщательно проверяют, были ли у вас просрочки по кредитам, долги за ЖКХ или алименты, а также общую долговую нагрузку. Даже если ошибка произошла несколько лет назад, она может повлиять на решение. Банки становятся более осторожными и предпочитают надежных заемщиков.2. ДоходБез официальных документов, подтверждающих доход, шансы на одобрение ипотеки невелики. Даже при хорошей зарплате, без справки 2-НДФЛ или банковской выписки банк не сможет оценить риски.3. Сомнительная недвижимостьБанки отказывают не только из-за дохода, но и из-за состояния квартиры. Если у объекта есть юридические проблемы, неузаконенные перепланировки или дом не аккредитован банком, сделку могут отклонить. Особенно строго проверяют новостройки и квартиры с «темным» прошлым.4. Первоначальный взносМинимальная сумма первоначального взноса составляет 15-20% от стоимости квартиры. Если такой суммы нет, вероятность отказа возрастает. Банки предпочитают, чтобы заемщик сам внес часть средств, что рассматривается как гарантия его платежеспособности. Субсидии и специальные программы могут помочь, но собственный первоначальный взнос ценится больше.5. Ошибки в документахИногда отказ приходит из-за мелких ошибок в документах. Неполный пакет, неправильные данные, неподходящий возраст или стаж могут стать причиной отказа. Важно заранее уточнить, соответствует ли заемщик условиям конкретной программы.