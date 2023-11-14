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Ростов вечером 14 ноября сковали восьмибалльные пробки

Ростов вечером 14 ноября сковали восьмибалльные пробки
В Ростове вечером 14 ноября образовался затор. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Карт».

Согласно последним данным, в дорожный затор попали водители в центре города на Буденновском, Ворошиловском, Большой Садовой, Красноармейской, Шолохова, Текучева, Театральном и других. Кроме того, пробка наблюдается в Советском, Ворошиловском, Железнодорожном и Советском районах.

Также водители стоят из-за ДТП на Доватора, Киргизской, проспекте Королева и площади Гагарина.

Автомобилистам следует заранее планировать свои маршруты и выезжать домой пораньше. В пробке можно потерять много времени.
Фото: Яндекс.Карты
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