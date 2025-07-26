фото: дондей

В автокатастрофе после атаки беспилотника в Зимовниковском районе погибли два брата из Калмыкии. Трагедия произошла ночью 26 июля.На трассе Зимовники — Ремонтное — Элиста в машине находились два молодых человека. В их автомобиль попали осколки БПЛА, после чего машина загорелась.Братья не смогли выбраться из охваченного пламенем авто и погибли. Один из них был челюстно-лицевым хирургом Мирославом Насанкаевым, работавшим в Москве. На пассажирском сиденье находился его двоюродный брат.