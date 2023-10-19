Василий Голубев: ПВО уничтожила воздушную цель в Ростовской области

Фото: Rostov.ru

Губернатор Василий Голубев прокомментировал работу ПВО в Ростовской области. О звуках взрывов жители донской столицы сообщили утром 19 октября.Ранее ростовчане сообщили, что в районе ТРЦ «Мега» в небо полетел снаряд, который сбил неизвестный объект. После этого прогремели два взрыва. Также свидетелями грохота стали жители ближайших городов: Батайска и Аксая.- Подразделение ПВО, осуществляющее прикрытие территории Ростовской области, уничтожило воздушную цель, находившуюся на подлете к территории региона. Разрушений и пострадавших на земле нет, - сообщил Василий Голубев.