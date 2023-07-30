Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о падении беспилотника под Таганрогом

Фото: Правительство.

В хуторе Даргановка под Таганрогом упал беспилотник. Происшествие случилось вечером 30 июля в Неклиновском районе.«В результате повреждена кровля частного домовладения и машина. Бригада скорой медпомощи выехала на место, но пострадавших пока не зафиксировано. Принадлежность БПЛА устанавливается. На месте работают специалисты Минобороны», - сообщил Василий Голубев своем Телеграмм-канале.Добавим, что на месте работают бригады МЧС. Местные жители еще не отошли от взрыва ракеты 28 июля. В результате ЧП пострадали два человека. Минобороны РФ уточнило, что случившееся -террористическая атака со стороны Украины. В ресторан и музей неподалеку попали осколки ракеты С-200.