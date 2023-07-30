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Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о падении беспилотника под Таганрогом

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о падении беспилотника под Таганрогом
В хуторе Даргановка под Таганрогом упал беспилотник. Происшествие случилось вечером 30 июля в Неклиновском районе.

«В результате повреждена кровля частного домовладения и машина. Бригада скорой медпомощи выехала на место, но пострадавших пока не зафиксировано. Принадлежность БПЛА устанавливается. На месте работают специалисты Минобороны», - сообщил Василий Голубев своем Телеграмм-канале.

Добавим, что на месте работают бригады МЧС. Местные жители еще не отошли от взрыва ракеты 28 июля. В результате ЧП пострадали два человека. Минобороны РФ уточнило, что случившееся -террористическая атака со стороны Украины. В ресторан и музей неподалеку попали осколки ракеты С-200.
Фото: Правительство.
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