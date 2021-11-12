Вандалы разгромили могилу бывшего главврача противотуберкулезной больницы Цимлянска

Фото: Подслушано в Цимлянске.

На кладбище в Цимлянске неизвестные разгромили могилу бывшего главного врача противотуберкулезной больницы. Дочь Николая Стадникова, умершего в 2015 году, ищет возможных свидетелей бесчеловечного отношения к памяти её отца.Дочь медика опубликовала в соцсети фотографию, на которой виден весь масштаб трагедии. Надгробная плита разбита на мелкие кусочки, как будто по ней били молотком. Уцелела только часть, на которой был портрет врача. Девушка хочет найти виновных в том, что стало с могилой ее отца.- Неизвестными лицами была разрушена могила моего отца. Ищу любые сведения, которые позволят найти и наказать виновных, - написала в посте Екатерина.Николай Стадников был известной личностью в Цимлянске. Он руководил городской противотуберкулезной больницей и выдвигался в депутаты.