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В Каменске вандалы разгромили могилу на кладбище

В Каменске вандалы разгромили могилу на кладбище

В Каменске-Шахтинском Ростовской области неизвестные разгромили одну из могил. Инцидент произошел на Северном кладбище в микрорайоне Лиховском.

Увиденное шокировало родственников, которые пришли, чтобы почтить память усопших 19 августа. Разбита надгробная плита, повсюду валялись осколки стекла, а у другого надгробия испорчено основание с крестом. Теперь для того, чтобы восстановить прежний вид памятников, придется заказывать новую плиту.

Кто и зачем мог испортить могилы, непонятно. Однако, по словам местных жителей, это уже не первый случай вандализма на кладбище.

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