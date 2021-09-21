В Сальске неизвестные разгромили могилы на кладбище
В Сальске неизвестные разгромили могилы на кладбище. Инцидент произошел 22 сентября. Фотографии с места произошедшего очевидцы опубликовали в социальных сетях.
На кадрах видно, что металлические каркасы надгробий смяты до такой степени, что восстановить их будет уже невозможно.Также вокруг видны кучи разрытой земли. Не исключено, что вандалы пытались найти что-то ценное. Также из земли вырвали несколько металлических арматур.
Напомним, что это далеко не первый случай погрома на кладбище. В марте похожий случай произошел в Батайске. Злоумышленники разрушили сразу несколько могил. Родственники предположили, что таким способом их семье попытались за что-то отомстить.