В Сальске неизвестные разгромили могилы на кладбище. Инцидент произошел 22 сентября. Фотографии с места произошедшего очевидцы опубликовали в социальных сетях.На кадрах видно, что металлические каркасы надгробий смяты до такой степени, что восстановить их будет уже невозможно.Также вокруг видны кучи разрытой земли. Не исключено, что вандалы пытались найти что-то ценное. Также из земли вырвали несколько металлических арматур.Напомним, что это далеко не первый случай погрома на кладбище. В марте похожий случай произошел в Батайске. Злоумышленники разрушили сразу несколько могил. Родственники предположили, что таким способом их семье попытались за что-то отомстить.