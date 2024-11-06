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Валерий Карпин прокомментировал отставку Василия Голубева с поста губернатора Ростовской области. Главный тренер ФК «Ростов» высказал мнение после кубкового матча со «Спартаком».- Не знаю, как повлияет смена губернатора. Не знаю, повлияет ли. Область не участвовала в трансферах. Деньги как не давали на них, так и не будут давать, — поделился наставник «желто-синих».В День народного единства Василий Голубев подал в отставку с поста губернатора Ростовской области. Он возглавлял регион на протяжении 14 лет. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Юрий Слюсарь.Напомним, что ФК «Ростов» победил «Спартак» на выезде со счетом 1:0. На 72-й минуте единственный мяч с пенальти забил полузащитник Мохеби.