В зоопарке Ростова-на-Дону родился самец гуанако

Фото: Скрин с видео зоопарка.

В Ростовском зоопарке произошло радостное событие — у пары гуанако Лорда и Фиби родился малыш. Он появился на свет 17 сентября, однако о его рождении стало известно, лишь когда гуанако окреп.Новорожденный еще совсем крошка. Мама с заботой охраняет его, не позволяя подходить посторонним. Сам же детеныш не отходит от матери, прижимается ушами к ее шерсти, требует заботы и внимания. Он уже адаптировался к условиям зоопарка и даже пытается жевать траву, подражая своим родителям.Специалистам удалось установить, что это самец.Гуанако относится к млекопитающим из рода лам, принадлежащих к семейству верблюдовых. Эти животные являются предками домашней ламы. По своим пропорциям они напоминают оленя или антилопу, но у них более длинная шея, которая помогает поддерживать равновесие во время движения. Гуанако способны развивать скорость до 56 километров в час и могут длительное время обходиться без воды.