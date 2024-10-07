Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В зоопарке Ростова-на-Дону родился самец гуанако

В зоопарке Ростова-на-Дону родился самец гуанако
В Ростовском зоопарке произошло радостное событие — у пары гуанако Лорда и Фиби родился малыш. Он появился на свет 17 сентября, однако о его рождении стало известно, лишь когда гуанако окреп.

Новорожденный еще совсем крошка. Мама с заботой охраняет его, не позволяя подходить посторонним. Сам же детеныш не отходит от матери, прижимается ушами к ее шерсти, требует заботы и внимания. Он уже адаптировался к условиям зоопарка и даже пытается жевать траву, подражая своим родителям.

Специалистам удалось установить, что это самец.

Гуанако относится к млекопитающим из рода лам, принадлежащих к семейству верблюдовых. Эти животные являются предками домашней ламы. По своим пропорциям они напоминают оленя или антилопу, но у них более длинная шея, которая помогает поддерживать равновесие во время движения. Гуанако способны развивать скорость до 56 километров в час и могут длительное время обходиться без воды.
Фото: Скрин с видео зоопарка.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.