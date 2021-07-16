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В Ростовском зоопарке появились на свет малыши гуанако

В Ростовском зоопарке появились на свет малыши гуанако
В Ростовском зоопарке родились малыши гуанако. На свет появились два самца и две самочки. Они уже окрепли и не боятся посетителей зоосада, живут с сородичами в вольере.

Гуанако являются травоядными животными. В целом в питании они неприхотливы, так как обитают в суровых местах и питаются любыми растениями, которые находят, также могут долго обходиться без воды. При наличии возможности пьют регулярно как пресную, так и солоноватую воду.

Гуанако – это единственный вид своего рода. Его ближайшими родственниками являются викуньи, ламы и альпаки. Гуанако считается предком домашней ламы. Одомашнивание происходило около 5 000 лет назад.

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