В зоопарке Ростова-на-Дону родился птенец белоголового сипа

В ростовском зоопарке родился птенец белоголового сипа. Хищная птица появилась на свет 1 апреля, но известно об этом стало только сейчас. Птенец все это время находился на карантине.Белоголовый сип относится к семейству ястребиных. У него маленькая голова и длинная шея, покрытая тонким белым пухом. Основной окрас птиц - светло-бурый.Птенца искусственным способом вывели сотрудники зоопарка. У родителей маленького сипа отсутствовал инстинкт насиживания, поэтому птенца пришлось два месяцы выращивать в инкубаторе. Все это время специалисты ростовского зоопарка следили за температурой,уровнем влажности и весом яйца.При рождении кроха весил всего 116 граммов, поэтому требовал особого внимания. Птенца посадили в специальный вольер и кормили свежим рубленным мясом. Еду сотрудники зоопарка приносили каждые 5 часов.- Осенью, когда птица подрастет и привыкнет к своим сородичам, мы сможем перевести ее в уличный вольер с другими сипами, - поделилась сотрудница зоопарка Екатерина. - У нас есть высокая скала с гнездовыми площадками, специально для этого вида.Сейчас птенец чувствует себя хорошо. За месяц он набрал вес до 1,8 килограммов. Белоголовый сип получает все необходимые витамины и находится под ультрафиолетовой лампой.