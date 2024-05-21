Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В зоне СВО пропал бывший заключенный, проходивший подготовку в Ростовской области

В зоне СВО пропал бывший заключенный, проходивший подготовку в Ростовской области
В зоне спецоперации пропал бывший 44-летний заключенный. Последний раз Ивана Сосновского видели в городе Красногоровка больше месяца назад.

Мужчина отбывал наказание в исправительной колонии №9 города Волгограда. В начале весны 2024 года Иван заключил контракт на участие в СВО. Его отправили на боевую подготовку в город Шахты Ростовской области. После ее прохождения мужчина оказался в зоне спецоперации.

Последний раз Иван связывался с близкими 10 апреля. Он сообщил, что отправляется на задание. С 16 апреля о его местонахождении ничего не известно.

Если вы обладаете информацией о судьбе Ивана Сосновского, сообщите в полицию или военкомат.
Фото: социальные сети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.