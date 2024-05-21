В зоне СВО пропал бывший заключенный, проходивший подготовку в Ростовской области

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В зоне спецоперации пропал бывший 44-летний заключенный. Последний раз Ивана Сосновского видели в городе Красногоровка больше месяца назад.Мужчина отбывал наказание в исправительной колонии №9 города Волгограда. В начале весны 2024 года Иван заключил контракт на участие в СВО. Его отправили на боевую подготовку в город Шахты Ростовской области. После ее прохождения мужчина оказался в зоне спецоперации.Последний раз Иван связывался с близкими 10 апреля. Он сообщил, что отправляется на задание. С 16 апреля о его местонахождении ничего не известно.Если вы обладаете информацией о судьбе Ивана Сосновского, сообщите в полицию или военкомат.